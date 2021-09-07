В Москве подняли вопрос изгнания западных компаний из Центральной Азии

07.09.2021 09:49 (Мск), Москва, Айнур Курманов

В минувший четверг «Общественная служба новостей» совместно с ИА «Ридус» провела в Москве круглый стол под названием: «Проблемы и риски западной сырьевой экспансии на евразийском пространстве». Ряд экспертов из России, Казахстана и Киргизии обсуждали последствия деятельности американских и европейских добывающих компаний в Центральной Азии.

Организаторы посчитали интересным разобрать тему экспансии США в сырьевом секторе и будущее этих проектов в связи с последними событиями в Афганистане, ставших серьезным вызовом для репутации американцев. Это может стать прологом не только политических и военных изменений, но и привести к изменению положения западных добывающих проектов в Центральной Азии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Их статус долгое время держался на том, что раньше подразумевалось американская возможность, в том числе военными силовыми средствами защитить их. Однако события в Афганистане показали, что США и НАТО не всесильны и они могут проиграть даже слабому противнику хуже вооруженному и при этом им сложно поддерживать своих союзников и политически, и военно-технически. Последний провал очевидно показан был на примере эвакуации из аэропорта Кабула», – сказал модератор круглого стола политолог Никита Мендкович.

Первым на тему дальнейшего развития событий в регионе выступил экономист и историк Дмитрий Верхотуров.

«Западной экспансии не было бы, если сами правительства этих бывших советских республик не раздаривали бы свои природные ресурсы. Потому что обзор двух крупнейших проектова такого рода – это Тенгизское и Кашаганские месторождения на Каспии и золоторудное месторождение Кумтор в Киргизии, показывает, что при заключении соглашений с иностранными инвесторами правительства этих стран подарили им большие объемы этих ресурсов», – считает эксперт.

По его подсчетам, на казахстанском месторождении Тенгиз западные компании добыли с 1994 по 2020 год 459 миллионов тонн нефти. Как известно первоначально доля республики составляла 50%, потом правительство РК продало часть своего пакета акций в АО «Тенгизшевройл» другим компаниям, и она сейчас оставляет 20%. С учетом этой поправки можно сказать, что Казахстан их этой добычи получил в рамках раздела продукции порядка 150 миллионов тонн нефти. Всё остальное было фактически подарено американским и европейским инвесторам.

Аналогичная ситуация, продолжил выступающий, на крупнейшем киргизском золоторудном месторождении Кумтор. Оказывается, что с 1994 по 2020 год чистая прибыль предприятия составила 4 миллиарда 269 миллионов долларов. И это помимо того, что канадская компания заплатила Киргизии.

«Вот собственно размер «благодеяния», которое правительство республики и несколько президентов оказали этим канадским инвесторам, фактически подарив им столько золота», – отметил докладчик.

Если правительство само бы разрабатывало месторождение и искало средства, построило рудник и подвело инфраструктуру, то эта прибыль была бы киргизская То же самое можно сказать и про казахстанский Тенгиз, где в случае отечественной добычи более 300 миллионов тонн пошли бы в прибыль РК. Верхотуров проанализировал те выплаты, которые производили западные инвесторы Казахстану и Киргизии, и пришел к неутешительным выводам.

Так, статистика показывает, что канадцы с Кумтора выплатили киргизам 4 миллиарда 485 миллионов долларов, а по всем казахстанским месторождениям, так как нет точной информации по Тенгизу, американцы и европейцы до 2019 года выплатили 10,6 миллиардов долларов. Вроде бы всё прекрасно. Но это оказывается на самом деле включает в себя часть затрат на разработку золота и нефти. То есть это не чистая прибыль, а часть операционных и производственных издержек.

«Собственно, не совсем понятно, почему решение о предоставлении этих месторождений в иностранную разработку было принято, так как, например, тот же Тенгиз был разведан еще в советское время. Более того, еще в 1991 году, то есть за три года до появления там американского Шеврона, он уже активно промышленно разрабатывался без всяких якобы навороченных технологий. Назарбаев, когда обосновывал привлечение иностранцев на Каспий, говорил, что там очень высокое давление нефти. Но как выясняется у нефтяников есть оборудование, и оно было еще и в советское время и в начале 90-х, которое вполне успешно справлялось с этим явлением, а само давление позволяет без каких-либо дополнительных издержек легко извлекать нефть», – указал Верхотуров.

То же самое можно применить и к Кумтору, где, судя по отчетности компании стоимость вопроса, если говорить о капитальных вложениях, составила 2,8 миллиардов долларов за всё время. Но в начале 90-х годах эти расходы были еще меньше, и странно почему тогдашний президент Киргизии Аскар Акаев попросту подарил канадцам изрядную долю золота.

Это мнение экономиста разделяет и киргизский журналист Эрик Исраилов, который к тому же рассказал о коррупционной составляющей при заключении сделки с канадской компании как раз в момент правления первого «демократического» президента Киргизии.

«Совсем недавно Аскар Акаев приезжал в Бишкек, чтобы дать показания по уголовному делу, возбужденному по поводу законности передачи Кумтора канадцам и на вопрос журналистов, как он мог такое допустить, то с детской наивностью ответил, что «я слишком сильно доверял существующему тогда правительству». Поэтому дескать вышла такая ошибка», – отметил эксперт.

При этом Исраилов предлагает не верить таким заявлениям и отметил, что правила деятельности транснациональных корпораций, которые заходят в Киргизию и страны Центральной Азии определяет в первую очередь сама власть.

Автор данных строк также выступил с докладом на данном круглом столе, но уже об экологических последствиях. В частности, в выступлении было сказано, что колониальный характер экономики Казахстана и зависимость страны от Запада проявляется в бесконтрольной деятельности американских и европейских компаний, которые на глазах уничтожают природу и фауну Каспия и прилегающих регионов. При этом правительство республики еще освобождает зарубежные корпорации от обязательных экологических выплат, что превратит страну в пустыню и свалку отходов.

Две трети добывающей промышленности и так уже находится в руках западных компаний. Мало того, что еще в 90-е годы были заключены с западными компаниями кабальные соглашения о разделе продукции, по которым Казахстан получал ничтожно мало, теперь же чиновники дали разрешение им произвести углубление дна северо-восточной части Каспия на месторождении Кашаган. Речь идет о совместном предприятии — нефтедобывающей компании North Caspian Operating Company N.V., вознамерившейся проложить судоходные каналы к своим платформам для ускорения процесса добычи и отгрузки нефти.

Углубление дна и строительство каналов приведет лишь к ускорению процесса обмеления и высыхания Каспийского моря, так как европейцы и американцы намерены поднять со дна 18,5 миллионов тонн грунта на площади в 29 миллионов квадратных километров и протяженностью в 56 километров. И осуществить эти работы «просвещенные» представители Запада намерены за период, начиная с апреля этого и до середины осени следующего года. И плевать им на мор рыбы и уничтожение водоёма, который является международным. В итоге пострадает не только Казахстан, но и Россия, Иран, Туркмения и Азербайджан.

В заключительной части доклада мной было сказано следующее:

«Пока не поздно казахстанцам, в том числе трудовым коллективам нефтяников, нужно требовать пересмотра грабительских контрактов по недропользованию и обнародования соглашений о разделе продукции с западными компаниями, выплаты природной ренты с 90-х годов, изгнания американцев и европейцев, как недобросовестных добывающих операторов и прекращения углубления Каспия! Только массовой кампанией протеста можно еще приостановить процесс уничтожения этого уникального моря и сорвать планы США и ЕС по организации экоцида в регионе».

Участники круглого стола пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшем будущем расширенной конференции с участием большего числа экспертов и журналистов, но уже для выработки конкретной стратегии в деле уменьшения влияния западных добывающих корпораций в регионе.