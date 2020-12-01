В Москве подняли вопрос о переводе всех морских грузоперевозок страны под российский флаг

01.12.2020, Москва, Игорь Петров

Под российским флагом сегодня перевозится всего 2% всех добываемых в стране природных ресурсов.

Об этом на круглом столе, посвященном вопросам межведомственного взаимодействия по созданию условий повышения конкурентоспособности российской судостроительной отрасли в мировой экономике, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важнейшая задача – обеспечить так называемое удобство флага. На сегодняшний день под российским флагом перевозится всего 2% всех природных ресурсов, которые добываются в стране. Закрепление каботажа за национальным флотом – этом не только резервирование грузовой базы за нашими компаниями, но и рабочие места для российских моряков.

Это, опять-таки, и налоги в бюджет регионов. Оплачивая услуги иностранным фрахтователям мы отдаем – цифры не буду приводить – колоссальное количество денег. Стоимость фрахта для российских судов или судов, ходящих под российским флагом, элементарно выше. Почему так долго не решается вопрос? В чём причина избыточности норм? Нужна нормативная гильотина», – Андрей Кутепов.