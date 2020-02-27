В Москве подозревают, что натерпевшийся Лукашенко интегрируется с удвоенной скоростью

27.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Готовность Белоруссии подписать стратегию интеграции до 2024-го года, о чем сегодня заявил президент этой страны Александр Лукашенко, – свидетельство экономических трудностей, с которыми столкнулась страна после обострения отношений с Россией.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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По словам эксперта, это свидетельствует о том, что теперь интеграция наберет обороты и будет двигаться быстрее.

«Я это и предсказывал, что вслед за ритуальными предновогодними заявлениями Александра Григорьевича Лукашенко последуют заявления о том, что надо, все-таки, интегрироваться.

Я считаю, что да, наверное, сейчас наступят какие-то серьезные телодвижения, потому что в основе жизнедеятельности любого государства лежит экономика.

Белоруссия уже с начала года достаточно серьезные трудности испытала с экономической точки зрения. Лукашенко, как прагматик, как человек, который понимает логику явлений, он, я думаю, постарается этого избежать.

Даже та формулировка, которая последовала, а он объявил о готовности к интеграции без понуждения, свидетельствует о том, что, вероятнее всего, сейчас движение на этом векторе сильно ускорится, что, на мой взгляд, хорошо и позитивно и для Минска, и для Москвы», – утверждает Гаспарян.