В Москве подсчитали и решили, что Украина новых российских санкций может не бояться

18.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Прямой запрет на поставки ряда российских товаров в Украину, введенный в четверг, затронет около 1,2% товаров, которые импортирует оттуда Украина, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучило агентство РБК.

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При общем экспорте России в Украину в $9,5 млрд по итогам 2018 года на запрещенные категории приходится только $118,4 млн.

О новых санкциях против Украины 18 апреля объявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Несколько дней назад Кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны — расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — сказал он.

Постановление об ограничениях, которое подписал Медведев, содержит три ключевых положения:

Расширение запрета на ввоз в Россию отдельных украинских товаров. Запрет был введен в декабре 2018 года и затронул украинские продукты питания (пшеница, хлеб, рыба, шоколад, пиво, вино и т.д.), оборудование (газовые турбины, паровые котлы, дизельные электрогенераторы и т.д.), некоторые сырьевые товары. Импорт по этим статьям по итогам 2017 года составил $468,9 млн, 10% от общего. Как заявил в четверг Медведев, новый запрет коснется продукции на $250 млн. В расширенный список попали бумага и картон, обувь, женская одежда, трубы, канаты, крепежные изделия, бульдозеры и т.д.

Запрет «на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», как это сформулировал Медведев. Россия впервые вводит запрет на экспорт своих товаров в Украину. До этого Киев запрещал российский импорт, а Москва — украинский.

Усложнение экспорта в Украину отдельных категорий товаров, в число которых входят уголь, бензин и дизельное топливо. Теперь, чтобы поставить в Украину, придется получить специальное разрешение у Минэкономразвития РФ. Новый порядок вступит в силу с 1 июля.

На деле прямой запрет поставок затрагивает минимальный объем нефтепродуктов, отмечают журналисты. В их перечне по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности выбраны далеко не самые крупные категории. Кроме того, в одной из них (нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых) сделаны изъятия на $1,98 млрд. По всей этой категории экспорт на Украину составил в прошлом году больше $2 млрд, запрет распространяется только на поставки, эквивалентные $46 млн.

В сравнении со всеми поставками российской нефти в Украину экспорт запрещенных «нефтяных» статей составляет 2,9%, или $118 млн от $4 млрд.

С другой стороны, существенная часть экспорта попадает под административный контроль. Стоимость товаров, поставки которых в Украину теперь придется согласовывать с Минэкономразвития РФ, в прошлом году достигла $3,9 млрд, то есть 41% от общего экспорта. В этот объем входят такие крупные внешнеэкономические товарные категории, как уголь, кокс, дизельное топливо.

Как считают российские эксперты, принятые решения говорят не о желании перекрыть экспорт российских товаров в Украину, а, скорее, о создании переговорной позиции для торга с новой украинской властью.