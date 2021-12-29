В Москве подсказали США, как избежать финансового коллапса

29.12.2021  19:06 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США


Чтобы избежать назревающей финансовой катастрофы, США необходимо в ближайшие годы разделиться на несколько государств и вернуться в состояние конфедерации.

Об этом в эфире YouTube-канала «СМЕРШ» заявил профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы избежать назревающей финансовой катастрофы, США необходимо в ближайшие годы разделиться на несколько государств...

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«Начинается довольно очевидная сегрегация США по политическим настроениям. Если раньше, грубо говоря, бывали штаты, где в сельской местности – республиканцы, а в большом мегаполисе – демократы, и они все вместе живут в одном штате. То теперь начинаются «красные» штаты – это республиканцы, и «синие» – демократы.

Если у них получится в ближайшие 3-4 года управляемо или хотя-бы институализировано развести эти миграционные потоки и создать две Америки, а может и три – на юго-востоке сделать ещё «зелёную» зону с полулегальными и нелегальными мигрантами. То им удастся избежать серьёзного внутреннего конфликта и постепенно вернуть США в состояние конфедерации», – сказал он.

Дмитрий Евстафьев подчеркнул, что руководство США уже осуществляет этот процесс, но не озвучивает его.

«Но здесь вопрос, что будет раньше – осуществят эту реструктуризацию, или их накроет кирдык, который придёт из финансового сектора. Потому что инструментом этого «великого разделения Америки» является эмиссия, которую ни осуществляют.

Они печатают бабки, как в последний день. Потому что точно знают – за эти бабки и облигации им не придётся отвечать. Потому что будет другая Америка, с другой валютой и системой управления. Она будет называться так же, но будет по сути другой.

И здесь американцы, во главе с Байденом, ведут титаническую битву со временем», – резюмировал эксперт.

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