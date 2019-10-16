В Москве подсказали Зеленскому, как очистить линию фронта от неонацистов

16.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия должна открыть огонь на поражение по праворадикалам, которые срывают развод войск в Донбассе, в том случае, если на них не подействуют никакие уговоры.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, ВСУ значительно больше по численности, чем несогласных с разводом войск и «формулой Штайнмайера» боевиков, поэтому радикалов можно при желании ограничить физически.

«Даже, если армия не может физически, чего я не понимаю, не может физически их изолировать или каким-то образом не допустить в Петровское или Золотое – можно было бы просто отойти от Петровского и Золотого и по тем позициям, где находятся сейчас праворадикалы, открыть огонь из орудий.

Предупредить об этом заранее и тогда бы ни один из праворадикалов не задержался в этом Золотом», – заявил Безпалько.

Между тем, судя по последним заявлениям официального Киева, президент Зеленский сам не спешит выполнять ни формулу Штайнмайера ни другие пункты Минских соглашений.

Сегодня он вновь обусловил отвод украинских сил и средств пресловутым требованием о «семи днях тишины».