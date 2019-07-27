В Москве полиция массово упаковала оравших украинские кричалки

27.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Более 400 сторонников либеральной оппозиции были задержаны сегодня возле мэрии Москвы при попытке провести несанкционированную акцию протеста с требованием зарегистрировать для участия в сентябрьских выборах «независимых» кандидатов.

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Интересно, что вожди протеста вроде Алексея Навального, Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова были задержаны правоохранителями еще до начала манифестации за призывы к выходу на нелегальную акцию.

Сама акция возле мэрии, по оценкам силовиков, собрала около 3500 человек (причем, значительная часть из них была журналистами или блогерами). Оппозиция настаивает, что число протестующих было на несколько тысяч больше.

Примечательно, что оппозиционный телеканал “Дождь” накануне впервые со времен протестов на Болотной площади открыл бесплатный доступ к эфиру. А спонсируемая “Газпромом” радиостанция “Эхо Москвы” регулярно выдавала в эфир анонсы митинга.

Протестующие несколько раз хором исполнили украинскую нецензурную кричалку про Путина, а также скандировали «Тушите лучше Сибирь!», «Позор!», «Это наш город!», «Путин вор!», «Собянина в отставку!», «Россия без Путина!», «Мусора позор России!» и т.п.

Полиция сначала оттесняла протестующих с Тверской во дворы. Затем, после попыток прорвать оцепление, силовики пошли на жесткие задержания наиболее активных участников акции.

Сейчас часть манифестантов покинула территорию возле мэрии, объявив, что направляется на «прогулку» по центру Москвы.

Интересно, что сегодняшняя акция протеста сделала популярной девушку-полицейскую, замеченную кем-то из фотографов возле мэрии. Блогеры тут же разыскали страничку симпатичной правоохранительницы в социальных сетях.