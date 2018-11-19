В Москве полиция пресекла попытку либерального майдана

19.11.2018, Москва, Максим Карпенко

В Москве полиция разогнала палаточный городок на улице Ивана Франко в районе домов 18 и 20, где проходил протест против строительства во дворе многоквартирного дома вместо небольшого парка.

Накануне на месте были замечены либеральные оппозиционные политики Москвы член партии «Яблоко» Сергей Митрохин, муниципальный депутат Вадим Сокуренко, член избирательной комиссии с правом решающего голоса Савелий Рожков, Иван Рожков, Андрей Марков, Тимур Гамеев и Сергей Демушкин.

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Вчера вечером на месте строительства установили крест и провели молебен, а сегодня с утра его снесли под наблюдением силовиков и ЧОПовцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам жителей, застройщиком является компания ПИК, которая получила на это разрешение «незаконно».

Одна из жительниц дома на Ивана Франко, Надежда Чижова, в своем блоге отмечает, что строительство ведется в рамках объявленной программы реновации московского жилья и проекта «комплексной реконструкции 47-48 кварталов Кунцево».

«Кварталы Кунцево – это не «37 старых пятиэтажек», а 37 крепких кирпичных 3-5-этажных домов, в т.ч. сталинок. Нет, по принятой при предыдущем мэре программе реконструкции эти 37 кирпичных домов не предполагалось сносить. Нет, большинство жителей не поддерживают проект и не готовы терпеть стройку под окнами. По результатам проведённых ОСС около 70% жителей кварталов против сноса своих домов, и даже желающие переехать в новые дома присоединяются к противникам сноса в борьбе против стройки под окнами. Нет, разрешение на строительство не было получено много лет назад. Его у застройщика нет до сих пор», – пишет Чижова.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее либералы собрали митинг у Госдумы в Москве против реновации