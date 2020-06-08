В Москве пообещали больше не мешать ЛДНР громить ВСУ

08.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с папой римским Франциском ситуацию в Донбассе. В ходе разговора он обратился за помощью в освобождении заключенных на неподконтрольной Киеву территории региона, а также украинцев в России.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент проинформировал его святейшество о ситуации с безопасностью в Донбассе и обратился к Святому Престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в России», – говорится в сообщении.

Данная новость вызвала недоумение экспертов. Так, российский телеведущий Владимир Соловьёв в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Владимир Зеленский для разрешения конфликтной ситуации должен разговаривать непосредственно с участниками конфликта, от которых что-то зависит.

«У вас гражданская война, у вас горит Донбасс. И ваш президент, вместо того, чтобы пойти к жителям Донбасса, к людям, которые на Донбассе всё определяют, которым Донбасс поверил и избрал своими руководителями, ваш президент говорит с папой римским, чтобы он помог ему решить проблему Донбасса.

Далай-лама замер, он теперь боится к телефону подходить, вдруг Зеленский с той же глупостью и ему позвонит. Причём здесь папа римский?!» – недоумевает он.

Однако, по мнению бывшего вице-мэра города Очакова Николаевской области Украины Гордея Белова, Киеву не о чем разговаривать с теми, кто якобы «уничтожает всё украинское» в Донбассе.

«Давайте представим, что Зеленский идёт на переговоры с теми, кого на тех территориях считают лидерами. А о чём с ними говорить? С теми, кто убирает украинский язык и оставляет только русский, теми, кто убирает всё украинское и нагнетает там ситуацию? О чём?» – возмутился Белов.

На что Владимир Соловьёв ответил, что это разумная и эффективная практика решения конфликтов, и если Киеву она не подходит – Россия больше не будет останавливать ополченцев Донбасса от разгрома ВСУ и наступления на Киев.

«Есть практика решения конфликтов. В этой практике решения конфликтов, нравится или нет, говорить надо с теми, у кого есть реальные полномочия и возможности.

Нравится вам это или нет, но если вы хотите обменять людей, вы можете собрать всех клоунов Киева, которые жили в Донбассе, и с ними долго договариваться об обмене пленными. Ничего не выйдет. У них нет пленных, они вообще не в теме, им некого менять.

Второй важный момент – если вы хотите решать вопросы разведения войск, вы с кем будете это обсуждать? С папой римским? Если вы хотите решать вопросы о выделении мест для перевода и развода, вы об этом будете говорить с Далай-ламой?

Вы должны говорить с теми, кто принимает решения. И это не Россия, не обманывайте себя. Это Донбасс. Донбасс живёт самостоятельной повесткой. Россия может что-то посоветовать. Но я скажу так: два раза остановили (ополченцев Донбасса – прим. ред.) для того, чтобы вас спасти. От страшных поражений, унижений и гибели ваших солдат. В третий раз их никто останавливать не будет», – пообещал телеведущий.