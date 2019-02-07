07.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Нынешнюю Верховную раду нельзя считать полноценным парламентом, поскольку он не избирался на честных и свободных выборах.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не вполне парламент. Они не избирались на честных, свободных выборах. Они были назначены по американской разнарядке. Это, по сути дела, группа активистов-гопников, ориентированных на поддержку любого государственного террора. Поэтому все решения этого псевдопарламента являются незаконными, и будут в будущем обязательно отменены законной украинской властью», – отметил эксперт.

Также он пообещал, что очень скоро Украина освободится от гнёта современного киевского режима и начнёт дружить с Россией.

«Запомните: не вечно Украина будет стонать под игом этих гопников! Когда-то Украина будет свободной, и обязательно она будет дружить с Россией, потому что мы – братские народы. Впрочем, многие думают, и я тоже, что мы – один народ, временно искусственно разделённый. И вы это будущее очень скоро увидите», – резюмировал Марков.