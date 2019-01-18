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18.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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В Москве послали украинцев на завоевание Аргентины и Канады

Киеву нужно претендовать на другие иностранные территории, а не на российскую Кубань.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский либерал Борис Надеждин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно же шире мыслить. На Кубани, по переписи населения 2010 года, украинцев всего где-то 60-70 тысяч. Есть места, где их гораздо больше: в Аргентине живут 300 тысяч украинцев, в Канаде – почти миллион. Поэтому на Кубани украинцев не так много, как в Канаде и в Аргентине, вот куда вам надо двигаться.

И ещё одна важная вещь: если мы начнём меряться, где кого больше живёт: русских на Украине или украинцев в России, то я вас уверяю, что эта логика будет не в вашу пользу. Потому что русские сёла и города можно найти во Львовской области», – сказал он в ответ на опубликованные «Радио Свобода» статьи про украинскую Кубань и якобы древние карты, на которых в состав Украины входит не только Кубань, но и часть современной Молдавии и Белоруссии.

Амбициозные претензии Киева прокомментировал также российский политолог Араик Степанян, заявив, что это всё – ложная пропаганда, не имеющая ничего общего с реальностью.

«Заявление и претензии на Кубань – это стыдно, товарищи! Вы претендуете на земли адыгов и черкесов. Вы начали претендовать на адыго-черкесские земли потому, что у вас сто лет назад были какие-то там карты нарисованы. Это ничего общего не имеет ни с кубанской автохтонной культурой, ни малоазиатской. Поэтому вся ваша логика – ложная, абсолютно тупая пропаганда, не основанная ни на каких исторических, культурных или цивилизационных факторах», – резюмировал эксперт.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор”, на Украине рассказали, что планируют использовать Крымский мост для похода на Кубань.

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