В Москве поспорили о необходимости референдумов на освобождённых территориях Украины

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Новости Украины

Любой референдум на воюющей территории имеет мало общего с фиксацией реальной социологии на месте, однако данная формальность необходима для дальнейшего освоения освобождённого от ВСУ пространства.

Об этом в эфире «ОСН» дискутировали эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предприниматель Дмитрий Потапенко убежден, что для учреждения всенародного голосования о вступлении в состав РФ, следует дождаться возвращения вынужденных переселенцев, без точки зрения которых, результат будет неточным.

«Любая социология будет ложной. С точки зрения политтехнологии, сову на глобус можно натянуть в любом формате. Большая часть жителей на этих сопредельных территориях отсутствует. Для того, чтобы проводить какие-то телодвижения, нужно понимать, будут ли они присутствовать. Если они будут присутствовать на территории иностранных государств, где они как беженцы, то результат будет отрицательный. Это если мы делаем фантазийное предположение, что там будет проводиться некий мифологический «референдум». Могу напомнить, что если ваш дом, ваш друг ни с того ни с сего со всеми жителями дома проголосует за то, чтобы стать очередным кантоном Швейцарии, это никоим образом имущественный комплекс вашего дома не переводит в состояние кантона Швейцарии. Поэтому я бы эту тему так называемых референдумов оставил несколько в покое. Волеизлияние граждан может влиять только исключительно на тот имущественный комплекс, который принадлежит им лично. Вашу квартиру вы можете передавать кантону Швейцарии, но чужое имущество вы передать не можете», – рассуждал он.

В свою очередь, политолог, член Экспертного совета «Сильной России» Константин Мочар возразил, что земли нужно присоединять любыми средствами и поводами.

«Я – ярый имперец. Всегда был за возвращение этих территорий. Тем более, относительно недавно на «гайдаровском форуме» даже либералы, которые как бы «наши патриоты», признавали, что мир, и в частности Россия, движется к закрытой экономике. А чтобы наша закрытая экономика была относительно самодостаточной, нужен рынок хотя бы в 200 миллионов человек населения. Речь не должна идти о либеральном подходе – выгодно ли это будет России или нет. Нужно смотреть не тактически, а стратегически. Вследствие тех же демографических проблем и совершенно разной плотности населения на территории бывшей Украины, на территории России – нам выгоден, еще и с демографической стороны, переток части населения», – парировал Мочар.

В то же время политолог Руслан Панкратов подтвердил, что референдум в освобожденных от украинских войск городах может сыграть решающую роль в вопросе присоединения и дальнейшего сосуществования в составе РФ.

«Конечно, нужна тактика, стратегия, техническое исполнение. Нужна политическая воля. По поводу референдумов, это же – инструмент, некая легализация, ее необходимо соблюсти, необходимы всякие юридические вещи. Признают их (частью России – ред.) или нет – неважно, есть международные законы, правила, и их нужно соблюсти. Поэтому для того, чтобы территория стала российской, должны быть соблюдены все процедуры юридического плана. Можно присоединить земли объявлением войны, проведением референдума всенародного. Какой он там эффективности будет – может быть формальным, но он должен быть. На основании данных этого референдума происходят тогда подписания договоров», – напомнил эксперт.