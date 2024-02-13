В Москве поспорили о связи украинских переселенцев и диверсий СБУ на территории РФ

Российским органам внутренних дел следует внимательнее относиться к неблагонадёжным слоям населения и украинским переселенцам, поскольку количество организованных украинскими спецслужбами диверсий только увеличивается.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году военный преступник Буданов (глава ГУР Украины – ред.) говорил, что он поклонник террористической деятельности на территории РФ, и он будет своими силами и средствами наращивать эти темпы возможных диверсий и саботажа на территории РФ. И мы должны понимать, что терроризм – это не просто пришёл, что-то поджёг, это и беспилотники, которые идут непонятно с каких сторон в Петрозаводске, Ленинграде. Это говорит о том, что сеть осведомителей, доброжелателей для СБУ в России существует. Органам внутренних дел, участковым необходимо своё внимание уделить – у нас более 3 миллионов переселенцев с украинской территории. И да, я уверен, что многие из них убежали от войны, спасая свои жизни, и в душе даже очень любят нашу РФ. Но многие из них прибыли со специальным заданием легализоваться, привести себя в порядок, получить документы, гражданство и приступить к подрывной деятельности против РФ», – сказал Матвийчук.

Отдельно он обратил внимание на то, за какие мизерные вознаграждения россияне идут на риск, выполняя диверсионные задания.

«Следующее – мотивация действий наших граждан, почему за 5-6 тысяч они согласны? Это говорит об обнищании наших определённых слоёв. Я бы их делил на две категории. Это люди с низкой социальной ответственностью, которые опустились – пьяницы, наркоманы, которые за это вознаграждение выполнят любую задачу. А вторые люди – которые, понимая, что они совершают преступление, решили поправить своё материальное состояние. Администрации на местах надо обращать на это внимание. Еще момент, вы никогда не задумывались, что наши люди, особенно в глубинке, воспринимают эту войну как спортивное состязание? Они до сих пор воспринимают украинцев нашими братьями, которые куда-то зашли не туда, а вот сейчас мы их вывернем, и ему просьба, чтобы пойти подорвать этот шкаф железнодорожный, воспринимается как чисто детская забава. Многие не понимают всей ответственности и строгости закона, что мы на войне», – сказал бывший спецназовец.

Матвийчуку возразил военный эксперт Константин Сивков, которому показались слишком резкими слова об украинских переселенцах.

«Три миллиона пришло на нашу территорию. Сколько тут терактов? Мизер, по сравнению с тем, что есть. То есть речь о том, что абсолютное большинство этих людей – это порядочные люди. А те, которые непорядочные, их достаточно быстро нейтрализует великолепная работа наших спецслужб. Украинцы – это русский народ, живущий на юго-западе России, и они оказались под пятой нацистов. И то, что мы наносим высокоэффективные удары – это работа наших сторонников там, которые предоставляют соответствующие [данные], мы должны это хорошо помнить», – подчеркнул Сивков.