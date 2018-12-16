В Москве повязали заукраинских либералов

16.12.2018, Москва, Михаил Рябов

В Москве полицией задержано более 10 участников заукраинского пикета возле здания ФСБ на Лубянской площади, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Акция преподносилась как «антивоенная», что соответствует тезисам украинской пропаганды о «стране-агрессоре» и т.п. Участники развернули плакат с требованием к Владимиру Путину «отпустить украинских моряков».

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Один из задержанных заявил сочувствующим либеральным журналистам, что после задержания полиция требовала назвать пароли от мобильного телефона. После отказа телефон разломали пополам.

«16 декабря в Москве, по традиционному маршруту от Пушкинской до Сахарова, должен был состояться «Марш за мир. Против насилия», посвященный антивоенной теме и произволу силовиков внутри страны.

Власти не только выдвинули издевательское предложение о переносе акции на окраину города, но и заблаговременно арестовали одного из самых активных ее организаторов – пожилого правозащитника Льва Пономарева, фактически сорвав, таким образом, мероприятие…

Мы, представители протестного движения Москвы, полагаем, что нам есть, для чего собраться, и что обсудить. Проблемы, которые планировал поднять несостоявшийся Марш за мир, не сняты, и затрагивают каждого из нас непосредственно…

Мы с тревогой следим за развитием ситуации в Керченском проливе и нагнетанием военной истерии, за судьбами украинских моряков и украинских политзаключённых: Олега Сенцова и десятков других», – говорилось в анонсе акции.