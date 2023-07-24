В Москве пожары и разрушения после украинской атаки

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Украина рано утром нанесла удар беспилотниками по Москве.

Об этом сообщи в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, в результате атаки пострадали два нежилых здания.

«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», – написал Собянин.

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет», – уточнили в Минобороны РФ.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, что БПЛА повредил здание бизнес-центра на проспекте Лихачева и дом в районе Комсомольского проспекта.

МИД России признал атаку на столицу актом международного терроризма.

Политолог Сергей Марков на своей странице в соцсети сообщил, что объектом атаки могло быть здание Минобороны РФ.

«Большинство стран мира считает это актом войны, а не терроризма, потому что целью был военный объект, здания Министерства обороны. Большинство стран мира не возмущается действиями Киева, а удивляется, почему Москва не наносит удары по центрам принятия решений правительства Украины?», – удивляется Марков.