29.05.2018, Москва, Елена Острякова

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В Москве предлагают готовить пророссийский Майдан на Украине

Россия должна организовать на Украине «оранжевую революцию». Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Почему мы забыли о такой вещи как оранжевая революция? Что мы не в состоянии этого сделать? Сейчас будут выборы президента Украины. Назовите мне хоть одного более или менее пророссийского кандидата. Никто не работает. Зато денег вбухиваем в Украину больше, чем американцы», – сказал Багдасаров.

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Он полагает, что США создают угрозы по периметру российских границ, чтобы оказывать давление.

«Принятие Грузии в НАТО стало бы для них хорошим решением. Сразу оказывается мощнейшее давление на наш Северный Кавказ. Это контроль энергетических и транспортных магистралей не только Кавказа, но и Средней Азии. Мы будем вынуждены решать задачи по обеспечению безопасности», – сказал Багдасаров.