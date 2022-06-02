В Москве предлагают ответить США поставкой ПЗРК иракским повстанцам

02.06.2022  17:56 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, США


Обещания Киева не наносить удары из американских РСЗО по территории России мало что значат для Крыма и Донбасса, которые Украина считает своими территориями.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Звезда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обещания Киева не наносить удары из американских РСЗО по территории России мало что значат...

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«Американцы требуют, чтобы те не наносили (удары из РСЗО по территории России – ред.), Зеленский клянется, что они наносить не будут. Что будет в реальности, мы увидим примерно через три недели. Очевидно, что если все-таки они свое слово не сдержат, то, думаю, что нам пора будет переходить уже к совершенно другим ответам.

Не увещеваниям, а поставкам трофейных «Стингеров», например, в Гаити или иракским повстанцам. И в общем дальше бить американцев по всему миру, где мы можем это сделать», – заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

В свою очередь публицист Дмитрий Родионов считает, что Украина может прибегнуть к военной хитрости.

«В заявление Зеленского о том, что они не будут использовать ракеты против территории России, есть очень много подводных камней. Во-первых, они Крым и ЛДНР Россией не считают и могут сказать, что они бьют по своей территории. Второй момент, если они не полные идиоты, они не будут бить по российским городам, а будут заниматься тем, чем занимаемся мы – будут бить по путям снабжения. Это тоже достаточно серьезная угроза», – отметил публицист.

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