В Москве предлагают помочь в свержении Пашиняна

Москва должна не просто осудить премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но и поддержать его свержение.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия сделала правильный шаг, выпустив очень жёсткое заявление МИДа в отношении Пашиняна, показав, что она его не поддерживает. А среди значительной части армян была вера в то, что Москва до последнего будет стоять за Пашиняна, что Москва снова с Пашиняном как-то договорится.

В дальнейшем Россия должна поддержать те силы внутри Армении, которые выступают за свержение Пашиняна, причём поддержать их демонстративно.

Конечно, они будут орать, что Россия вмешивается во внутренние дела Армении, и так далее – но пусть орут. Потому что наша практика «мы не вмешиваемся в дела соседей», она порочная», – сказал Мирзаян.