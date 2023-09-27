В Москве предлагают помочь в свержении Пашиняна
Москва должна не просто осудить премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но и поддержать его свержение.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия сделала правильный шаг, выпустив очень жёсткое заявление МИДа в отношении Пашиняна, показав, что она его не поддерживает. А среди значительной части армян была вера в то, что Москва до последнего будет стоять за Пашиняна, что Москва снова с Пашиняном как-то договорится.
В дальнейшем Россия должна поддержать те силы внутри Армении, которые выступают за свержение Пашиняна, причём поддержать их демонстративно.
Конечно, они будут орать, что Россия вмешивается во внутренние дела Армении, и так далее – но пусть орут. Потому что наша практика «мы не вмешиваемся в дела соседей», она порочная», – сказал Мирзаян.
Он подчеркнул, что если Ереван не хочет воевать за свои территории, то другие страны ОДКБ тем более не должны этого делать.
«Если Азербайджан нападёт, то будет примерно как в 2021 году – никакой мобилизации, ничего. Пашинян отправляет формальный запрос в ОДКБ за помощью, при этом сам ничего не делает в расчёте на то, что Москва отреагирует ровно так же, как она отреагировала в 2021 году.
А если Пашинян за свою территорию воевать не хочет, почему мы должны это делать? Я надеюсь, что Москва всё-таки поможет свергнуть Пашиняна, и решит вопрос», – добавил эксперт.
Спасибо!
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