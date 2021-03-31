В Москве предлагают «послать международное право» и открыть участки в ЛДНР

31.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Проживающих в ЛДНР граждан РФ, которых уже насчитывается порядка полумиллиона, следует предоставить возможность голосовать на предстоящих выборах в Госдуму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили эксперты и политики на круглом столе в Москве, мнение которых приводит «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Так, политолог Александр Казаков обратил внимание, что в республиках сейчас проживает почти 500 тысяч граждан РФ, а это «почти целый одномандатный округ». Эксперт полагает, что проголосовать они могли бы онлайн, по почте или на избирательных участках, организованных явочным порядком. При этом он добавил, что сейчас для голосования онлайн на портале госуслуг нужно вводить данные о регистрации в России, а у жителей ЛДНР ее нет.

В то же время ЦИК недавно разъяснил, что у граждан России из ЛДНР есть только один законный способ проголосовать на думских выборах — на территории России.

«Выход в этой ситуации — понудить, заставить, запинать Центризбирком или тех, от кого это зависит, чтобы на портале госуслуг появилась отдельная кнопка, с помощью которой жители народных республик смогли бы проголосовать без регистрации», – говорит политолог

«Я считаю, что надо явочным порядком открывать участки на территории ЛДНР и плевать на международное право так же, как плюют на него наши геополитические оппоненты», – считает Казаков.

Поддержал его и политолог Сергей Михеев.

«Эти международные нормы надо посылать по известному адресу, когда нам они невыгодны», — заявил Михеев.

В свою очередь лидер движения «За правду» писатель Захар Прилепин сказал изданию, что ему близка идея открывать избирательные участки в ЛДНР демонстративно.

«Мы должны показать миру, Европе и Украине, что мы соблюдаем демократические принципы самым настойчивым образом, в том числе на территории ЛДНР», – подчеркнул Прилепин.