В Москве предлагают решительно взять в оборот Совет Европы

26.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Вместо того чтобы задумываться о выходе из Совета Европы, Россия должна модернизировать эту организацию, перестроив принципы её работы так, чтобы можно было вновь решать актуальные проблемы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил эксперт РСМД Марк Энтин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы ставим вопрос о сохранении участия Российской Федерации в Совете Европы, то вариант, в котором РФ уходит или порывает – это возвращение к тому, что мы уже пережили и в отношении чего позицию сформировали.

РФ должна не просто продолжать участие в Совете Европы, а её коренным образом перестроить. Нам нужно, чтобы это была не просто международная организация, а чтобы это была дружественная организация. Нам нужен не просто Совет Европы, а чтобы Совет Европы вернулся к семейному рассмотрению проблем, с которыми сталкиваются европейские страны», – сказал он.

Марк Энтин подчеркнул, что ситуация в мире изменилась, и международные организации уже не справляются с существующими проблемами.

«Нам нужно не просто повторение той повестки дня, которой придерживается организация, а её пересмотра. Потому что это архаичная повестка, уходящая в прошлые, в девяностые годы.

Сейчас потребности социума совершенно другие. Это принципиально новые проблемы, и пандемия показывает их масштабы, и тяжелейший экономический кризис, из которого все будут выходить, углубляя неравенство внутри стран и между государствами.

Поэтому компромисс, который нужен – это перестройка организации, с одной стороны. А с другой стороны – это перестройка нашей работы в этой организации. Чтобы у делегации Федерального собрания была мощнейшая экспертная подпитка, это подключение гражданского общества», – резюмировал эксперт.