В Москве предлагают создать трибунал по преступлениям НАТО в Югославии

05.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Российская Федерация должна инициировать создание международного трибунала по преступлениям коалиции стран НАТО в Югославии, совершенным во время агрессии в 1999-м году. Об этом в эфире телеканала «Спас» заявили российские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, по словам журналиста Евгения Баранова, создание трибунала позволило бы России частично компенсировать перед сербским народом неспособность оказать помощь во время вооруженной агрессии НАТО в 1999 году.

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«В сложившейся ситуации Россия может, наконец, сделать и каким-то образом компенсировать свою собственную слабость того времени, выйти с инициативой к неприсоединившимся странам с предложением о создании своего, по крайней мере, нового механизма правового для оценки событий, происходивших 20-ть лет назад и после этого. По всей видимости, должна речь идти о создании каких-то комиссий, которые выработали новое правило оценки агрессии», – заявил Баранов.

С ним согласился народный артист России Николай Бурляев, который во время бомбардировок находился в Сербии.

«Это прямая агрессия и, безусловно, должны все, кто к этому причастны, пока они еще живы, все руководители всех стран, этих 19-ти стран НАТО, которые приняли это преступное решение, они должны быть осуждены мировым трибуналом… Если Европа этого не может, тогда может быть нам в России создать наш трибунал», – заявил Бурляев.