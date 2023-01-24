В Москве предлагают запретить олигархам торговать с Западом

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В условиях жёсткой конфронтации с Западом российскому государству пора срочно восстанавливать монополию на внешнюю торговлю.

Об этом в эфире телеканала «Спец» заявил директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мировой политике было, есть и будет только одно право – право сильного. Если у вас армия и флот зависят от технологий стран вероятного противника, если технологии зависят от финансовой поддержки ФРС, если у вас нет своего суверенитета, о каком праве сильного вы можете говорить? Всё, что можно и нужно сделать в стране, пока она не разгромлена, пока сохранились остатки советских технологий и специалистов, и понимание, как можно устоять, необходимо срочно восстанавливать разрушенные цепочки в технологиях, науке, технике. И под это выстраивать систему финансирования», – сказал директор.

Владимир Боглаев подчеркнул, что вместе с тем Москва должна взять полностью в свои руки всю внешнюю торговлю РФ.

«И моменты, связанные с монополией на внешнюю торговлю как один из главных инструментов. Первое действие после 24 февраля – должна была быть введена монополия на внешнюю торговлю. Если мы собираемся за счёт финансового суверенитета подтянуть свои технологии, которые должны дать силу армии и флоту. Но этого не произошло. Мы сидим, и жалуемся, что наш враг, который ведёт с нами смертельную борьбу на наше уничтожение, отобрал у нас частную собственность», – резюмировал он.