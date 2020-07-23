23.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Армения, Крым, Политика, Россия, Транспорт
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В Москве предложили Армении признать Крым российским


Владельцы автомобилей с армянской регистрацией просят президента России Владимира Путина разрешить им переоформлять транспортные средства без растаможки, а также остановить задержание и арест машин, которые находятся на территории России дольше положенного срока.

Соответствующее видеообращение записали владельцы автомобилей на армянских номерах к Краснодаре, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Их требования в своем блоге раскритиковала главред RT Маргарита Симоньян, предложив свои условия для признания армянских регистрационных знаков.

«А зачем записывать обращение к президенту РФ? Надо записать обращение к премьеру Армении. Один человек из команды Пашиняна долго объяснял мне, как важно, чтобы Россия признала армянские водительские права. Советовался. Я ему выразила свое сугубо частное мнение: Признайте Крым — признаем права», – написала Симоньян в своем блоге.

Ранее она опубликовала резкое заявление в адрес властей Армении, в котором осуждает режим майдан-премьера Никола Пашиняна во взращивании антироссийских настроений в Ереване.


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