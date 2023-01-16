В Москве предложили наплевать на авторские права американского синематографа

Большой вопрос, почему снятых об СВО и войне на Донбассе за 8 лет фильмов нет и десятка, тогда как украинская пропагандистская машина выпускает с завидной регулярностью промывающие мозги картины о страшной России и вечной «жертве-Украине».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2014 года у нас вышло о том, что происходит на Донбассе, пять фильмов, и только один из них по госзаказу, остальные – частные проекты. Ещё два по госзаказу по поводу Крыма. Хорошо, суммарно семь. А на Украине сделали 24, из них четыре – это сериалы. Причём, они полностью всю свою трактовку по Донбассу разложили, плюс они отдельно сегментированно прошлись по всем этапам своей истории. И везде у них, конечно, большевики подонки, чекистские палачи, ужасная Россия уничтожает украинских каких-то там титанов планомерно прямо с 1918 года, с Крут. Один из этих фильмов в 2013 году сделали ещё при Януковиче, там НКВД охотится за слепыми кобзарями, одного из которых спасает американский мальчик, в 30-е годы на Украине. Это в 2013 году сняли, а в 2014 запустили после майдана. То есть работает огромная индустрия, а где наш госзаказ? Где сформулированная государством позиция для деятелей культуры – фиксировать то, что происходит сейчас в рамках СВО? Ничего этого нет», – сказал Малькевич.

Также он предложил обходить авторские права кинокартин недружественных государств, чтобы транслировать на ТВ лучшие ленты, вскрывающие «язвы» западного общества.

«Сейчас много обсуждается про поставки «Брэдли», в самой Америке сняли очень хороший фильм «Войны Пентагона» про коррупцию, про распил вокруг этих БМП. А почему мы в режиме вечных санкций до сих пор соблюдаем эти авторские права? Сейчас бы дать задачу, чтобы региональные и федеральные каналы показывали, например, этот фильм. Или другой, который сняли сами америкосы, показали, во имя чего они угробили Ирак, они это откровенно сделали. Мы это не можем делать, мы свято чтим авторское право всех государств, которые нас ненавидят», – посетовал он.

«При этом 3 января Лукашенко подписывает закон о «параллельном цифровом импорте», и там записано, что если недружественные государства, недружественные организации и персонажи, почему мы не можем их продукцию использовать. Они нас мочат, а мы говорим – нет, мы не такие, мы не будем без спросу пользоваться их объектами авторского права, потому что мы другие. Давайте мы будем показывать классику хорошую, объяснять язвы их общества, снятые ими же самими! Почему мы не можем этого делать? Видимо, по тому же, почему не можем заказывать у собственных мастеров хорошие фильмы, посвящённые СВО», – предложил общественник.