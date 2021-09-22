В Москве предложили не признавать выборы в Калифорнии и Техасе

22.09.2021 20:11 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Своим заявлением о непризнании выборов в Госдуму РФ на территории Крыма и Севастополя Госдеп США может спровоцировать Россию на ответные шаги – отказ признавать выборы в некоторых штатах Америки.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политический аналитик Константин Стригунов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В Госдепе США заявили: «Мы не признаём проведения выборов в Государственную думу России на суверенной территории Украины и подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины». Подобная позиция американских властей, однозначно указывает на их готовность не признавать выборы в Государственную думу на территории всей России и точно не признают её на территории двух субъектов федерации – это Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Всё это указывает на откровенное вмешательство в дела России и не признание её территориальной целостности», – сказал он.

Константин Стригунов подчеркнул, что теперь Россия может не признавать американские выборы на некоторых территориях США.

«Вообще с тем же успехом мы бы могли не признавать выборы в Конгресс, президента США в тех штатах, которые американцы силой в ходе войны отняли у Мексики. Только, в отличие от того, что произошло тогда, воссоединение Крыма и России произошло в результате волеизъявления крымского народа и в полном соответствии с международным правом», – рассказал Стригунов.