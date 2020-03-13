В Москве предложили немедленно вводить санкции за малейшие угрозы России
Если «западные партнеры» вовсю пользуются санкциями против России, то российской стороне следует разработать собственный механизм наложения санкций.
Об этом на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши так называемые западные партнеры вышли за рамки приличий, – рассказал эксперт. – Я намекаю на госсекретаря Майка Помпео, который на Мюнхенской конференции много чего сказал. И много чего сделал. Я имею в виду принуждение стран – членов «атлантической солидарности» к тому, чтобы полностью потерять суверенитет. Доходило даже до того, что странам Европы предлагались взятки за отказ от контрактов с Россией на энергоносители и переход на покупку пресловутых «молекул свободы» (американский газ)».
Мухин отметил, что поправки в Конституцию носят вынужденный, защитный характер, и они являются признаком суверенного государства.
«Нельзя спускать ни одного инцидента, – заявил директор Центра политической информации. – Мне лично обидно, что российская сторона довольно мало уделяет кейсу с поддельными подписями Родченкова. На одном из заседаний мы говорили, что подобного рода инциденты надо фиксировать, и они должны иметь правовые последствия в обязательном порядке».
Алексей Мухин считает, что необходимо предусмотреть и санкционные меры воздействия, продумать свой механизм их наложения.
«Как показывает практика, крайне чувствительным для наших западных партнеров является даже запрет на посещение РФ. Я предлагаю для тех людей, что периодически формируют угрозы для России, сделать эту практику автоматической», – добавил эксперт.
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