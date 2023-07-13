 

В Москве предложили переделать особняк Пугачёвой в детский пансионат

Владимир Гладков .  
13.07.2023 19:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Культура, Недвижимость, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Российское руководство должно гораздо решительнее действовать в отношении всех сочувствующих Украине и начать отбирать у них имущество.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское руководство должно гораздо решительнее действовать в отношении всех сочувствующих Украине и начать отбирать...

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«Мы воюем, или мы не воюем? Если мы воюем, давайте построже. Внутри страны сначала одна сволочь из либерашек выступает тут на каком-то большом выпускном, потом эта же сволочь уезжает собирать деньги для украинцев. Это чего?

Сначала мятеж, а потом в тот же город приезжает петь Арбенина. Мы вообще все о чём? Имущество наших ребят арестовывают по всему миру, у Лебедева (российский дизайнер – прим.) взяли и квартиру арестовали в Киеве, а у нас что? Имущество Гордонов, всяких наших иноагентов прекрасно себя чувствует», – сказал Соловьёв.

Он подчеркнул, что справедливым было бы конфисковать у зажиточных предателей роскошную жилплощадь – и передать её нуждающимся детям.

«Великолепный пансионат для детей Донбасса был бы в особняке Пугачёвой, тем более что в истории когда-то был такой случай, когда Иосиф Виссарионович Сталин передал беспризорным детям слишком роскошную дачу, которую кое-кто из деятелей себе отстроил.

Так что, давайте, построже. Идёт война», – добавил телеведущий.

Примечательно, что, несмотря на свои требования и показное восхищение поступками Иосифа Сталина, Владимир Соловьёв не изъявил желания передать детям Донбасса одну из своих квартир или вилл.

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