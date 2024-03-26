В Москве предложили подключить ИИ к выявлению террористов

Правовые нормы по регулированию систем безопасности в общественных сетях сильно устарели, и должны быть дополнены целым рядом статей.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил руководитель секции Интеллектуальных Систем Безопасности при Гильдии НСБ МТПП Артём Лекарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Про антитеррористическую защищённость разных объектов очень много говорят, но полезных действий достаточно мало. В тех же ТРЦ есть определённые инструктажи, используются паспорта безопасности, определённые технические средства.

Но нормативно-правовая база, на основе которой это всё создано, очень сильно устарела. Допустим, в том же постановлении правительства РФ указано требование: «система видеонаблюдение с учётом количества устанавливаемых камер и места их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории торгового объекта, и архивирование и хранение данных». И всё.

При такой расплывчатой формулировке можно поставить три камеры, сделать архив один день, и в принципе это будет соответствовать нормам закона.

Сейчас, конечно, необходимы новые стандарты подобной антитеррористической защищённости. Необходим регулярный аудит технических систем, и работы службы безопасности. Это тоже нигде не прописано», – сказал Лекарев.