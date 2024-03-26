В Москве предложили подключить ИИ к выявлению террористов
Правовые нормы по регулированию систем безопасности в общественных сетях сильно устарели, и должны быть дополнены целым рядом статей.
Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил руководитель секции Интеллектуальных Систем Безопасности при Гильдии НСБ МТПП Артём Лекарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Про антитеррористическую защищённость разных объектов очень много говорят, но полезных действий достаточно мало. В тех же ТРЦ есть определённые инструктажи, используются паспорта безопасности, определённые технические средства.
Но нормативно-правовая база, на основе которой это всё создано, очень сильно устарела. Допустим, в том же постановлении правительства РФ указано требование: «система видеонаблюдение с учётом количества устанавливаемых камер и места их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории торгового объекта, и архивирование и хранение данных». И всё.
При такой расплывчатой формулировке можно поставить три камеры, сделать архив один день, и в принципе это будет соответствовать нормам закона.
Сейчас, конечно, необходимы новые стандарты подобной антитеррористической защищённости. Необходим регулярный аудит технических систем, и работы службы безопасности. Это тоже нигде не прописано», – сказал Лекарев.
Он подчеркнул, что уже разрабатываются системы искусственного интеллекта, способные заранее выявлять вооружённых преступников.
«В этих новых стандартах должно быть подключение большинства видеокамер торгового объекта к безопасному региону, где есть постоянный контроль видеонаблюдения, где можно подключить определённые аналитические алгоритмы.
А аналитические алгоритмы могут быть связаны с детекторами оружия. Сейчас такие системы уже достаточно развиты. Могут, конечно, давать и ложные срабатывания, но в целом достаточно эффективные. Можно заранее, на подступах к зданию, получить информацию, что высадились люди с оружием.
И это дало бы дополнительные три-четыре минуты, что позволило бы вывести людей из здания. Понятно, что какие-то жертвы всё равно бы были, потому что охрана ТРЦ не предназначена для борьбы с вооружёнными штурмовыми группами.
Ещё сейчас используются системы распознавания лиц – но системы работают независимо друг от друга. Есть отдельные системы в ТРЦ, отдельные системы в коммерческих сетях, есть государственная система. Но всё это не объединено в общую систему», – резюмировал эксперт.
Спасибо!
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