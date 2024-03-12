В Москве предложили поставить на новые территории ветеранов СВО – Баранец «забраковал» идею самым нелестным образом

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В рамках программы воспитания новой элиты российское руководство должно отдавать освобождаемые территории под управление ветеранов СВО.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил доктор политических наук Александр Гусев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент достаточно чётко сказал, что нам необходимо воспитывать собственную элиту – патриотически настроенную, деятельность которой направлена на развитие собственной страны. Мне кажется, что это принципиально важно. Это время пришло. На местах очень много фактов, когда чиновники саботируют то, о чём говорит президент. Нужны новые формы, новые методы, инструменты в целом – влияния на российское общество. Нам необходимо воспитывать собственную патриотическую элиту. Но одна Академия народного хозяйства не справится с этой задачей. В советское время были «двадцтипятитысячники», когда людей, настроенных достаточно жёстко, идейно подкованных, направляли в деревни и сёла, где они создавали этот очаг патриотизма. Эти методы надо использовать», – сказал Гусев.

В частности, он предложил отдавать новые освобождённые населённые пункты под управление бойцов-ветеранов, участвовавших в освобождении.

«Мы же видим, как назначаются люди на освобождённых территориях: откуда-то приезжает бывший вице-губернатор, или начальник управления становится во главе мэрии или другого муниципального образования. А почему нельзя по военному времени? Тех ребят, что там воевали, поставьте во главе этого населённого пункта человека, который прошёл через это горнило войны. Он сделает гораздо больше, чем тот варяг, который приезжает на эту территорию», – добавил доктор политологии.

В свою очередь, военный эксперт Виктор Баранец напомнил о “рисках” такой политики.

«Здесь нужна разумность. А то мы как в былые времена ударимся в кампанию, и начнём продвигать эту военную элиту. Хорошо, приведите мальчика, у которого от подбородка до ширинки ордена, звезда Героя России, и губернатор приведёт его к директору завода, такому матёрому сталелитейщику, и скажет: «Товарищ, знаете, тут Путин сказал элиту освободить, так вот пусть Коля сядет, который не может отличить медь от бронзы». Нам важно избежать перекосов. Великолепный воин, командир танка, но может быть он с трудом среднее образование окончил, и ему нужен рабфак. Люди с разным образованием, с разным жизненным и управленческим опытом», – сказал он.

«Нужно тщательнейшим образом проработать законодательную базу, работать наперёд. Не надо трындеть об этом, а надо тихонько проработать законы, чтобы когда это начнёт нарождаться, оно вписывалось в те реалии, которые подготовим. А то вы видите, что начинается – появляются идеи, что участники СВО не могут подпадать под Уголовный кодекс или Административный кодекс. Мне звонят: «Почему меня какая-то полиция задержала. Ну выпил, ну, разбил официанту о башку бутылку шампанского, но я участник, меня нельзя трогать, я за Родину воевал», и рвёт рубашку. Все эти вещи должны управляться, должен быть какой-то кодекс. Иначе мы можем получить джинна, которого потом и за хвост не поймаешь», – добавил Баранец.