В Москве предложили применить соцгарантии мобилизованных к добровольцам

Новости Украины

В России может быть огромное количество добровольцев, особенно сейчас, когда тем же мобилизованным предлагают хорошие деньги и гарантии. Кроме того, это позволит не вырывать людей из важных для ВПК производств.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Если посмотреть на пакет, который прилагается призывникам, когда идёт речь про высокие выплаты, возможность отмены или погашения кредитов. Вот эту вот всю систему, если посмотреть – да можно просто добровольцев на это набрать. Сделать единый телефон, где есть ответы на все вопросы, я сто раз говорил, просил министерство обороны, давайте сделаем единый номер по стране для добровольцев. Если ещё повысить побольше, то какое количество людей будет, которые сами пойдут. Вместо того, чтобы сейчас сеять панику, выдирать людей неизвестно откуда, то почему бы не обратиться к тем, кто хочет и умеет за те же деньги. И не надо будет выдирать из народного хозяйства. И не надо будет устраивать всю эту суету», – сказал Соловьёв.

Он добавил, что множество людей из силовых структур хотят пойти добровольцами, но не могут этого сделать, поскольку рискуют лишиться работы.

«Сейчас, когда Дума приняла, что и рабочие места остаются, и трудовой стаж идёт, давайте пойдём этим путём. Кроме того, что сейчас частичная мобилизация и там 300 тысяч, может заменить теми, кто хочет? И вообще посмотреть, сколько добровольцев мы найдем», – сказал телеведущий.

В свою очередь политолог Сергей Михеев, учитывая реалии, призвал отнестись к такой системе со всей ответственностью.

«По поводу зарплат, если всё будет, как они говорят, то это по уровню регионов и даже по уровню Москвы – это очень серьёзные деньги. Единственное, чтобы не случилось так, чтобы товарищи военные и не военные финансисты потом всё так хитро пересчитали, что оказалось, что ты ещё должен. А такие ситуации с добровольцами бывают», – сказал политолог. Соловьёв согласился с собеседником и выразил мнение о необходимости, чтобы эта система входила в структуру, напрямую подчиняющуюся правительству. «Чтобы человек понимал, что он пошёл воевать, и он зависит не от своего полкового финансиста условного, а он чётко понимает, что ему на карточку напрямую, как было с выплатами в поддержку во времена ковида, что деньги чётко и прекрасно приходят. Он может сказать сразу, пусть семье идёт», – высказался Соловьев.

При этом он добавил, что необходим грамотный подход подбора кадров в соответствии с конструктивом.

«Вообще, важный момент. У нас параллельно ВПК должно работать вовсю. Большое количество компаний, которые впрямую не попадают под список, занимаются выпуском тех же беспилотников. Нам надо поактивнее и посерьёзнее. А то, что это вообще за фразы мы слышим? Нас превосходят какая-то Украина с каким-то НАТО в вопросах военной разведки. Да прекращайте. Это значит работать, работать и ещё раз работать. Делать то, что надо быстро, эффективно и чётко. Используя для этого все средства. Для этой цели не надо оттуда выдирать людей. Смотреть, где человек более важен. Где он конструктивен», – подытожил телеведущий.