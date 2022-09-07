В Москве предложили провести референдумы в Новороссии в День народного единства

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Новости Украины

4 ноября этого года может стать не только долгожданной, но по-настоящему символической датой, так как расколотый Русский мир, путем всенародного голосования в ДНР, ЛНР и освобожденных от ВФУ юго-восточных регионах, вернет былую целостность.

Об этом в своем Телеграм-канале поделился председатель высшего совета «Единой России» Андрей Турчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Опубликованы результаты социсследований о готовности жителей Донбасса и освобожденных территорий принять участие в референдуме, стать частью большой России. Эта социология только подтверждает очевидное. «Единая Россия» с первых дней СВО работает на этих территориях. Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы. Референдумы обязательно состоятся, причем уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может. Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий», – написал Турчак.

Он подчеркнул, что провести референдумы именно в этот день будет «правильно и символично».

«Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А Русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность», – призвал политик.