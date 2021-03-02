В Москве предложили снести памятник русофобу Энгельсу

01.03.2021, Москва, Елена Острякова

Профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев предлагает снести в Москве памятник Фридриху Энгельсу и поставить вместо него памятник Александру Невскому.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А, давайте, перенесем с Остоженки куда-нибудь памятник Энгельсу! И памятник дрянь, и человек был – русофоб бесспорный, и место точно не для Энгельса. А, вот, для Александра Ярославовича – как раз. Напротив храма Христа Спасителя.

Только не ту халтуру, которую на Лубянку хотели впендюрить, а хороший памятник, с душой сделанный. Душу выражающий, а не способность к быстрому освоению бюджетных средств.

Вот будет прикольно посмотреть, кто начнет топить против такого варианта, правда?» – написал Евстафьев.

Ранее он резко выступил против голосования по вопросу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянску. В качестве альтернативы «железному Феликсу» предлагался Александр Невский. Евстафьев счел такое голосование провокацией. Спустя два дня его волевым решением остановил мэр Москвы Сергей Собянин, чтобы «не раскалывать общество».