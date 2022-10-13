В Москве предложили создать аналог Госфонда обороны

13.10.2022  20:32 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Необходимо создать независимый от государства фонд, который бы оперативно реагировал на потребности российских войск как в снабжении и вооружении, так и решении других проблем.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил военный эксперт, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходимо создать независимый от государства фонд, который бы оперативно реагировал на потребности российских войск...

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«Нам необходимо создавать Государственный фонд обороны, как существовал в годы Великой Отечественной войны. Нечто подобное создала Украина. У них в этот фонд перечисляют только частные граждане и предприниматели. Смогли купить 200 «Байрактаров» и 1000 квадрокоптеров. Сейчас они собирают новую партию для покупки беспилотников.

Нечто подобное нам надо делать под эгидой Российского общественного фронта, других организаций, депутатов, без участия государства. Но в этом фонде должны быть люди доверенные, не склонные к коррупции. Фонд должен оперативно решать потребности наших войск в решении тех или иных проблем.

Сейчас очень много говорят, что в армии военнослужащим приходится покупать то или иное имущество. Всё, что положено приказом Минобороны, в большинстве военкоматов получают. Но мы знаем, что для войны, кто служил в армии, жил в полевых условиях, там нужно много всего такого, что тебе ни один приказ Минобороны не предусмотрит. Вот в таких случаях необходима деятельность таких фондов, для того, чтобы не сам военнослужащий покупал, а за счёт средств фонда», – предложил Кнутов.

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