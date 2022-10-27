В Москве предложили создать единое Росинформбюро

Новости Украины

На базе координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ необходимо создать единый орган, отвечающий за информационное освещение всего, что связано с СВО.

Об этом в рамках круглого стола Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил IT-эксперт Игорь Ашманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, наконец, возник аналог ГКО, а именно – Координационный совет по всему, что касается военной операции. Мне кажется, в рамках него должно, наконец, возникнуть Росинформбюро, которое станет единым голосом государства. У нас нет Левитана, нет единого голоса государства, все говорят вразнобой, может быть, даже не противоречат друг другу, но разное. Песков одно, Конашенков – другое, военкоры – третье, Захарова – четвёртое. Так нельзя. У нас люди боятся плохих новостей. Но я себе представляю свою бабку, которая сидела в Москве 16 октября 1941 года, они полгода слышали от Левитана, что мы оставили очередной крупный город. Как они не сошли с ума? Каким-то образом они смогли это вынести, мы оставляли города каждый день, иногда отступали по 100 км за день, немцы пёрли как паровоз. Тем не менее, наши выдержали, правда сообщалась голосом Левитана всей стране. У нас почему-то этого боятся. И наверх подают красивую картинку и неправду, гражданам сообщают какие-то атомарные сведения. Нам нужно Росинформбюро и свой Левитан. И это проще всего сделать с этим Координационным советом, просто – создать, наконец, вещательную корпорацию России, которая говорит об СВО», – предложил Ашманов.

При этом, по его словам, новая структура может взять на себя прямые функции военной цензуры в СМИ.

«Нужно быстро принимать решения – все эти заходы через прокуратуру и т.д., у Росинформбюро должна быть вторая важная функция – военная цензура. Все мы понимаем, что на тривиальном уровне нельзя раскрывать расположение наших частей, ракетных установок и так далее, но и пропаганду вражескую надо душить, пока она ещё маленькая, пока она не распространилась. Кто-то очень быстро должен принимать решение, вплоть до уровня телефонного права, с моей точки зрения. Звонить в СМИ и говорить: если ты сейчас это не снимешь, завтра у тебя не будет лицензии. Это всё нужно приводить в порядок. Мне кажется, сейчас начинают возникать эти структуры управления мобилизованной страной», – объяснил эксперт.