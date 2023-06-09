В Москве предложили установить подбитый «Леопард» напротив посольства ФРГ

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Российское руководство должно всему миру продемонстрировать подбитые «Леопарды», а один из них установить напротив немецкого посольства в Москве.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается восьми «Леопардов» – так и хочется сказать: «Фашистские танки снова горят в степях Украины». У меня здесь только один вопрос: раз уж мы подбили восемь «Леопардов», это же просто атомный пропагандистский удар по этой хвалёной технике. А мы почему-то только на словах народ кормим. Я мечтаю, чтобы его притащили в Москву и поставили напротив посольства ФРГ», – сказал Баранец.

Он подчеркнул, что последние успехи на фронте свидетельствуют о хорошей подготовке российской армии.

«Мы на протяжении более года слышим, что провели частичную мобилизацию, что оборонная промышленность работает в три смены, стахановскими темпами клепаются беспилотники и поставляется техника на поле боя. Это всё приметы того, что мы всё-таки готовились. И естественно, соотношение живой силы на поле боя не такое, как было в феврале 2022 года, когда противник имел двойное преимущество в личном составе. С помощью частичной мобилизации, контрактников и добровольцев, мы сумели поправить это очень неприятное для нас соотношение сил. И если бы мы не готовились, то противник бы сейчас по мордам не получил», – добавил обозреватель.