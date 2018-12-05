В Москве предложили устроить Украине «кровотечение»

05.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Все больше молодых и трудоспособных жителей Украины хотят переехать в Россию, при этом количество желающих растет даже на Западной Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, конечно, полностью поддерживаю курс на либерализацию пребывания граждан Украины, я бы даже сказал жителей Украины. Я об этом давно говорил и, конечно, основной аргумент, что это выгодно для нашего государства. Мы сейчас испытываем демографический кризис, у нас увеличивается количество детей и стариков, но при этом резко сокращается количество граждан, которые работают и находятся в возрасте от 20 до 45 лет. Именно эти люди сейчас являются основной категорией, которая желает покинуть Украину.

По статистике Киевского международного института социологии, 63% граждан Украины позитивно или безразлично, но благожелательно, относятся к тому, чтобы переехать в Россию на постоянное или временное место жительства с точки зрения гостевых рабочих.

Есть масса людей, которые хотят переехать в Россию по идеологическим мотивам. Есть люди, которые относятся к подобного рода переезду позитивно даже на Западной и Центральной Украине.

Что больше всего пугало авторов украинского исследования, что в центральной Украине таковых 63%, а на западной – почти 50%. То есть они, при всей своей идеологической зомбированности, не демонизируют Россию настолько, чтобы отказаться от поездки туда.

Авторы исследования назвали его «кровотечением». Но, поскольку получается, что большей частью это молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет с высшим образованием, большей частью работоспособные, то это кровь молодая, здоровая, свежая и работоспособная, которая пригодилась бы нашему государству. Почему тогда, если она в этом организме не нужна, не принять ее в свой», – резюмировал эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о планах по либерализации правил для пребывания граждан Украины.