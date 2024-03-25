В Москве предложили вернуться к практике Второй чеченской

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Обороняющие Белгородскую область и другие приграничные территории России солдаты и правоохранители должны получать столько же, сколько воюющие в зоне СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, пора ли юридически приравнять Белгородскую область к зоне СВО.

«Последние недели, по сути, сделали Белгородскую область прифронтовой. Раньше таких проблем мы не имели. Да, были попытки каких-то диверсантов заскакивать. Но в общем – это было тихое направление, его прикрывают срочники, Росгвардия, которые тоже особых денег по эту сторону не получают. Ребята из ФСБ за свою зарплату. Она стала прифронтовой зоной. Значит, правительство должно быстро и оперативно этот вопрос решить. Более того, его надо решать системно. Нужно вводить оплату по коэффициенту риска. Не только Белгородская область – а если завтра ещё какая-то область окажется под ударом? Надо будет отдельно её прописывать?», – сказал эксперт.

По его мнению, необходимо вернуть практику «боевых».

«Во Второй чеченской кампании были так называемые боевые – если ты оказался в зоне боевых действий, и у тебя пошли боевые сутки – то тебе эти сутки оплачивались именно как боевые. Это было сто долларов в сутки, тогда это казались сумасшедшие деньги. Какую-то аналогичную вещь нужно делать в приграничных зонах. Понятно, что далеко не всегда они будут боевыми, не всё время это будет война. Если мы отбросим ВСУ от границ, то останется ли она боевой зоной? Вопрос открытый. Но пока там идут боевые действия, люди должны полноценно получать за риск, со всеми выплатами, так же, как на фронте», – подытожил Шурыгин.