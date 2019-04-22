В Москве предложили Зеленскому прекратить огонь и начать отвод войск

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Следующий президент Украины легко сможет наладить хорошие отношения с Россией, если примет несколько несложных решений.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая украинская власть очень многое может сделать, если она действительно заинтересована в урегулировании отношений с Россией с учётом того, даже в их транскрипции, что ключ от мира в Донбассе лежит в Кремле. Они же это постоянно повторяют. Но тогда нужно сделать какие-то шаги, приближающие к этому ключу, чтобы его дали в руки», – отметил Третьяков.

Также он перечислил некоторые шаги, которые, по его мнению, должен предпринять президент Украины для налаживания отношений с Россией.

«Это, конечно, в первую очередь, декларация, подтверждающая что «Мы принципиально придерживаемся Минских соглашений». И демонстрация в виде неких приказов главнокомандующего о том, чтобы отвести войска, прекратить огонь и так далее. Это очень легко сделать, и это будет сразу понято.

Далее мелочь, но существенная – прекращение всякого рода провокаций против российской собственности на Украине, против посольства в Киеве, против нашего зарубежного центра, отмена этого распоряжения не пропускать граждан России», – резюмировал эксперт.