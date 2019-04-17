В Москве предостерегли Кремль от поспешных договорённостей с Зеленским

17.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия как великая держава не должна сломя голову мчаться делать уступки Украине, которая никогда не ведёт себя достойно и честно. Поэтому, в первую очередь, должны отстаиваться интересы РФ, Донбасса и русских в «незалежной».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил ведущий российского политического ток-шоу Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, нам надо понимать, что мы великая страна, у которой есть свои национальные интересы, и которая защищает их и понимает, в первую очередь, вопросы национальной безопасности. Поэтому мы должны чётко понимать, что существенная доля бюджета украинского связана с транзитом газа, поэтому, если они хотят, чтобы этот транзит был через их территорию, надо изменить и риторику, и поведение.

Второе, они должны чётко понимать, что мы никогда не сдадим наших соотечественников, мало того, наши соотечественники должны быть уверены, что у них есть возможность получить российское гражданство по упрощённой схеме и крайне быстро, в том числе и те, кто проживает в Донбассе.

Третье, мы ни при каких условиях не согласимся на то, чтобы Донбасс, который подписывал Минские соглашения в тот момент, когда не было никакого «вхождения в НАТО», сейчас не может вернуться в тот состав. Не может, потому что эти люди не приемлют НАТО.

Поэтому мы внимательно смотрим, мы готовы к предложениям, но мы не собираемся унижаться и не собираемся делать вид, что не замечаем традиционное украинское политическое двурушничество», – подчеркнул он.

В дополнение к словам коллеги другой ведущий политолог Сергей Михеев заметил, что диалог с украинской властью возможен лишь после парламентских выборов, когда властная вертикаль будет полностью сформирована.

«Минские соглашения предусматривают изменения Конституции Украины, совершенно однозначное. Вместо этого, они внесли туда целый ряд других поправок, которые, на самом деле, ситуацию изменили кардинально, в значительной степени. Это первое.

Второе, когда вы говорите: «Должен быть найден какой-то вариант»… Но Минские соглашения уже есть, Украина свою подпись под этими вещами не отзывает. Поэтому спешить к ним, падая, поддерживая штаны: «А давайте с Зеленским поговорим» – не вижу ни малейшего смысла. Кроме всего прочего, даже с чисто технологической точки зрения, пока парламентские выборы не пройдут, пока правительство не будет сформировано, а это будет осенью и даже зимой – вообще не о чем разговаривать», – резюмировал эксперт.