В Москве предрекли Украине участь Грузии 2008 года

07.09.2021 20:35 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

США относятся к Украине точно так же, как и к Грузии или Белоруссии – Вашингтон видит в этих странах только территорию для создания военных баз против России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, поехал Зеленский в США. Его администрация хотела запросить у Вашингтона 228 миллиардов долларов. Что получилось в итоге? Я хорошо помню свою работу в Грузии до, во время и после войны. Что Грузия, что Украина – дали американцы 60 миллионов на поставки вооружения Киеву, и всё. В Грузии – то же самое», – сказал он.

Василий Корчмарь подчеркнул, американцев на Украине и в Грузии интересует только одно – создание военных баз против России.

«Что сделали американцы в Грузии, и что сделали они на Украине? Ничего. Но поставляют оружие, проводят учения. А в Очакове под Одессой строится военная база. То есть, американцам не интересны ни грузины, ни украинцы. Давайте вспомним высказывание одного из сторонников Маккейна – «Мы будем воевать с Россией до последнего украинца». Это очень примечательно. Не интересны для американцев и белорусы, если бы там смогли прийти эти силы, поддерживаемые Западом. Их интересует территория для создания баз против России», – резюмировал эксперт.