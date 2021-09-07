В Москве предрекли Украине участь Грузии 2008 года

В Москве предрекли Украине участь Грузии 2008 годаНовости Украины
США относятся к Украине точно так же, как и к Грузии или Белоруссии – Вашингтон видит в этих странах только территорию для создания военных баз против России.
Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот, поехал Зеленский в США. Его администрация хотела запросить у Вашингтона 228 миллиардов долларов. Что получилось в итоге?
Я хорошо помню свою работу в Грузии до, во время и после войны. Что Грузия, что Украина – дали американцы 60 миллионов на поставки вооружения Киеву, и всё. В Грузии – то же самое», – сказал он.
Василий Корчмарь подчеркнул, американцев на Украине и в Грузии интересует только одно – создание военных баз против России.
«Что сделали американцы в Грузии, и что сделали они на Украине? Ничего. Но поставляют оружие, проводят учения. А в Очакове под Одессой строится военная база.
То есть, американцам не интересны ни грузины, ни украинцы. Давайте вспомним высказывание одного из сторонников Маккейна – «Мы будем воевать с Россией до последнего украинца». Это очень примечательно.
Не интересны для американцев и белорусы, если бы там смогли прийти эти силы, поддерживаемые Западом. Их интересует территория для создания баз против России», – резюмировал эксперт.
Спасибо!
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