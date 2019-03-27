В Москве предупредили, чем чревато переизбрание Порошенко

27.03.2019, Москва, Максим Карпенко

При сохранении Петра Порошенко на должности президента кризис в отношениях Украины с Россией будет лишь углубляться.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик подчеркнул, что на Украине сегодня нет реального претендента на президентскую должность, который имеет шансы победить и мог бы нормализовать отношения.

«Я скажу, кто для нас практически мало приемлем просто потому, что он уже практически все показал и все продемонстрировал. Это Петр Порошенко, вот с ним мы не то, что каши не сварим, мы с ним можем идти только по углублению кризисных отношений”, – сказал сенатор.

При этом он подчеркнул, что у Порошенко нет никакой другой программы

“Он хочет только ссориться, враждовать, конфликтовать с Россией и провоцировать ее на различные действия, таким образом продавая себя как главного антироссийского президента на европейском пространстве американцам и антироссийским кругам в Европе. У Порошенко нет другой программы. Поэтому я надеюсь, что это будет либо Тимошенко, либо Зеленский, но все-таки эта линия на тотальную вражду с Россией будет скорректирована и не будет такой тотальной», – заявил Пушков.