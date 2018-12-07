07.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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В Москве предупредили, что Порошенко сжег все мосты

Москва больше не будет общаться с нынешним президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого шанса у Порошенко сделать даже подмигивающий жест в сторону России просто нет. Он все мосты спалил, поэтому наш президент сказал: «Я с ним разговаривать не буду и в избирательной кампании участвовать не хочу». Любой другой, хоть чёрт лысый, который придёт после Порошенко, у него в этой части руки развязаны. По крайней мере у него есть шанс начать более разветвлённую игру», – заявил Морозов.

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