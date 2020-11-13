В Москве предупредили фальсификаторов, что документы Нюрнбергского трибунала невозможно пересмотреть

13.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Сегодня в мире появляются тенденции к искажению исторической действительности в виде пересмотра Второй мировой войны и реабилитации нацизма.

Об этом в эфире на пресс-конференции в Москве заявил директор Музея Победы Александр Школьник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, не только юбилей заставляет нас обращаться к этому событию (Нюрнбергский трибунал – прим. ред.) но и его исключительная актуальностью и злободневность для современного мира.

Всё громче звучат оправдания идеологии нацизма, попытки перераспределения ответственности за военные преступления, появление новых, совершенно не имеющих отношения к исторической реальности, подходов к подсчёту жертв войны.

Всё это входит в более общую и широкую тенденцию пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, попыток умалить решающий вклад СССР в разгром нацизма и предать забвению подвиг солдат Красной армии», – отметил он.

Также директор музея подчеркнул, что сегодня историю Второй мировой войны пытаются переписать в угоду политическим интересам.

«Фактически история Второй мировой войны и трагедия народов сегодня используется для конкретных политических целей, где вопросы исторической правды не имеют значения. На пути всех этих процессов стоит Нюрнбергский трибунал, где задокументированы военные преступления, даны чёткие и однозначные оценки.

Дело в том, что его нельзя замести под лавку истории, решения трибунала не подлежат двойному толкованию или пересмотру, а приговоры не имеют сроков давности», – заключил Школьник.