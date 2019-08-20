В Москве предупредили Израиль о неожиданных последствиях

20.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Поставки израильских военных технологий на Украину могут аукнуться на российской позиции касательно поставок вооружения на Ближний Восток, что крайне невыгодно Тель-Авиву.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главред российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я знаю, нас смотрят и израильское посольство, и аппарат израильского военного атташе, поэтому, обращаясь к нашим уважаемым израильским партнёрам, мне хотелось бы сказать очень важную вещь. Трижды подумайте, стоит ли поставлять украинским вооружённым силам те израильские технологии, которые будут применены в качестве убийства жителей Донбасса, многие из которых, кстати уже либо получили, либо в ближайшее время получат российские паспорта.

Если Израиль поведёт себя без учёта интересов позиции России, подумайте, наши уважаемые израильские партнёры, как это может откликнуться, в том числе и по поводу израильских беспокойств относительно поставок тех или иных российских систем оружия тем или иным странам в зоне Персидского залива и на Ближнем Востоке», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что поставки израильского вооружения на Украину могут повторить грузинские события 2008 года, когда тогдашний президент Михаил Саакашвили развязал войну против своих соотечественников.

«Это, разумеется, не какая-то угроза, это разумный прагматизм, и мне хотелось бы, чтобы Тель-Авив, а мы признаём столицей государства Израиль именно Тель-Авив, а не Иерусалим, чтобы Тель-Авив подумал, взвесил и внимательно оценил и риски, и возможные негативные последствия для безопасности государства Израиль в случае, если они начнут, точно так же необдуманно, как в своё время накачивали Грузию военными технологиями, это привело к войне 2008 года со стороны Саакашвили, чтобы это не привело к новому всплеску агрессии со стороны Украины, которая получит израильские военные технологии. Чрезвычайно важный вопрос», – отметил Коротченко.