В Москве предупредили Киев: Нет наших наблюдателей – нет признания выборов

05.02.2019, Москва

Намеченные на 31 марта выборы президента Украины это продолжение легитимизации государственного переворота 2014 года.

К такому выводу в эфире телеканала «Россия-1» пришли приглашённые эксперты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аваков выходит и говорит: «Следующего майдана не будет, надо заботиться о государственности, хватит майданов!» Это дословно. А в 2014 году было в самый раз, а в 2019-м уже хватит! Наверное, всё поменялось, погода, климат, глобальное потепление. В 2014 году не так было заметно глобальное потепление, майдан можно было делать. Потому что если посмотреть на социальную обстановку, то сравнить положение народа в 2014 году и в 2019-м – это несравнимые вещи. Но у них всё нормально», – заявил российский политолог Дмитрий Куликов.

«Европейские «цивилизованные люди» молчат, а представьте себе, что, допустим, в России один кандидат говорит другому, мол, ты по тысяче рублей покупаешь голоса, требую расследования. Что бы произошло на Западе, как вы представляете, какая бы была истерика?

Здесь выходит Тимошенко, говорит, что я кладу официальное заявление в МВД о том, что Порошенко покупает по тысяче гривен голоса, у меня есть доказательства. Тишина. А чего обращать внимание, это же нормальный процесс! Демократия.

А эти триста тысяч («обслуживающий персонал» по всей Украине на одного кандидата – ред.) – это же все люди, которые получат зарплату «в чёрную». И Тимошенко, и Порошенко рассматривают эти триста тысяч членов комиссий и наблюдателей как уже купленные голоса», – добавил политолог.

Подхватив тему наблюдателей, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев отметил, что вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко выступает за то, чтобы не допустить представителей России на выборы.

«Миссис Геращенко делает заявление, что пора бы на уровне Рады принять закон и не пустить на выборы русских наблюдателей. Мы в таком случае должны чётко поступить: раз не пускают наших наблюдателей, значит мы не признаём эти выборы», – предложил представитель Совфеда.

«Потому что сегодняшние выборы это в конечном счёте – легитимизация тех процессов, которые шли с 2014 года», – подчеркнул Кондратьев.