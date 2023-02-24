В Москве предупредили пятую колонну: за каждым «февралём» последует «октябрь»

Затянувшаяся Специальная военная операция на Украине позволила пробудить российское общество, которое сразу ополчилось на пятую колонну и прочих внутренних врагов.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Народ в России начинает просыпаться. Если в прошлом году такие люди, как Галкин, были в числе уважаемых, то сегодня они в числе презираемых.

Народ не просто просыпается, он начинает задавать неудобные вопросы – почему затягивается СВО? Кто в этом виновен? Если это Вооружённые силы недостаточно готовы, то кто допустил? А если это политики, тогда задаётся вопрос – кто из политиков и почему затягивает СВО?

Те, кто добивался затягивания СВО, пятая колонна, они добились определённого положительного для себя результата в виде затяжки, что сопряжено с материальными расходами и потерями», – сказал Сивков.