В Москве предупредили пятую колонну: за каждым «февралём» последует «октябрь»
Затянувшаяся Специальная военная операция на Украине позволила пробудить российское общество, которое сразу ополчилось на пятую колонну и прочих внутренних врагов.
Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Народ в России начинает просыпаться. Если в прошлом году такие люди, как Галкин, были в числе уважаемых, то сегодня они в числе презираемых.
Народ не просто просыпается, он начинает задавать неудобные вопросы – почему затягивается СВО? Кто в этом виновен? Если это Вооружённые силы недостаточно готовы, то кто допустил? А если это политики, тогда задаётся вопрос – кто из политиков и почему затягивает СВО?
Те, кто добивался затягивания СВО, пятая колонна, они добились определённого положительного для себя результата в виде затяжки, что сопряжено с материальными расходами и потерями», – сказал Сивков.
Он подчеркнул, что в нынешней России любой переворот обречён на провал.
«Но вместе с тем получили и обратный от желаемого результат. Они ожидали, что затяжка СВО приведёт к тому, что общество перестанет верить в свою страну и Вооружённые силы. Получилось наоборот, общество начало искать – а кто виновен? А это уже совсем другое.
То есть, либеральный реванш не получится. Если даже им удастся путём каких-то махинаций повторить то, что удалось их предшественникам в феврале 1917 года, когда они принудили Николая II подписать акт об отречении, то октябрь за таким февралём последует не по календарному сроку, а намного раньше. Потому что общество уже созрело и понимает, куда идёт», – подытожил эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.