В Москве предупредили пятую колонну: за каждым «февралём» последует «октябрь»

Владимир Гладков.  
24.02.2023 17:21
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Общество, Россия


Затянувшаяся Специальная военная операция на Украине позволила пробудить российское общество, которое сразу ополчилось на пятую колонну и прочих внутренних врагов.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Затянувшаяся Специальная военная операция на Украине позволила пробудить российское общество, которое сразу ополчилось на...

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«Народ в России начинает просыпаться. Если в прошлом году такие люди, как Галкин, были в числе уважаемых, то сегодня они в числе презираемых.

Народ не просто просыпается, он начинает задавать неудобные вопросы – почему затягивается СВО? Кто в этом виновен? Если это Вооружённые силы недостаточно готовы, то кто допустил? А если это политики, тогда задаётся вопрос – кто из политиков и почему затягивает СВО?

Те, кто добивался затягивания СВО, пятая колонна, они добились определённого положительного для себя результата в виде затяжки, что сопряжено с материальными расходами и потерями», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что в нынешней России любой переворот обречён на провал.

«Но вместе с тем получили и обратный от желаемого результат. Они ожидали, что затяжка СВО приведёт к тому, что общество перестанет верить в свою страну и Вооружённые силы. Получилось наоборот, общество начало искать – а кто виновен? А это уже совсем другое.

То есть, либеральный реванш не получится. Если даже им удастся путём каких-то махинаций повторить то, что удалось их предшественникам в феврале 1917 года, когда они принудили Николая II подписать акт об отречении, то октябрь за таким февралём последует не по календарному сроку, а намного раньше. Потому что общество уже созрело и понимает, куда идёт», – подытожил эксперт.

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