В Москве презентовали неполиткорректный сборник о Балканах

26.03.2021, Белград, Алексей Топоров

На площадке МХАТ им. Горького состоялась презентация публицистического сборника «Записки Балканиста», посвященного современности и истории постюгославкого пространства.

Основу книги составили статьи портала «Балканист» за 2019 – 2021 годы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организаторы презентации приурочили мероприятие к очередной годовщине начала натовских бомбардировок Союзной Югославии, начав мероприятие с минуты молчания в память от трех тысячах человек – гражданских и военных, ставших жертвами агрессии Североатлантического альянса.

«Я могу сказать вам одну важную вещь – это неполиткорректный сборник, – отметила присутствовавшая на презентации профессор МГИМО, постоянный автор «Балканиста» Елена Пономарева. – Сейчас вся Европа борется за политкорректность, а мы – люди честные…. «Балканист» под руководством Олега (Бондаренко – создателя и руководителя проекта – ред.) старается называть вещи своими именами. То есть, если что-то было в истории, значит, так и надо написать – это было в истории».

По мнению профессора МГИМО, подобная свобода высказывания о Западных Балканах, особенно о событиях 90-х на сегодняшний день возможна только в России. И продемонстрировала это на примере статей «Балканиста» о лидерах хорватских и бошнякских сепаратистов Франьо Туджмане и Алие Изетбеговиче, которых на Западе преподносят, как героев и борцов за демократию, и о герое боснийских сербов Ратко Младиче, оболганного и объявленного на Западе военным преступником.

«Например, мы открываем раздел «Портреты», и что мы там читаем? «Франьо Туджман – великий предатель балканских народов». Или «Алия Изетбегович – человек утопивший Боснию в крови». Или «Герой-мученик. Почему в России так любят генерала Младича». Ни слова не выкинуть. Именно в России можно еще, и, надеюсь, можно будет и дальше писать такие вещи. Честно и неполиткорректно. И мне кажется, это очень здорово», – отметила Пономарева.