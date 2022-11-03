В Москве презентовали учебник «История Украины» – без древних укров и Кошевого у Бандеры

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Новости Украины

В Москве прошла презентация школьного учебника «История Украины», отсчёт которой идёт «с самого раннего времени до современного» и заканчивается моментом проведения референдумов и принятия в состав России новых регионов.

Мероприятие состоялось на форуме Общественной палаты РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Монографию представил её автор член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. По его словам, краткое название учебника для школьников 10-11 классов «История Украины» было необходимостью.

«По-хорошему – это должно было называться «История территорий, которые в разное время входили в состав Украины и находились там краткое время на момент 1991 года». Потому что часть этих территорий уже вернулась в Россию. Возможно, это не единственная часть», – сказал Григорьев.

Один из соавторов издания экс-министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего рассказал, как Донбасс сталкивался с системными искажениями истории со стороны украинских националистов ещё задолго до боевых действий и восьмилетней оккупации ВСУ после провозглашения республик. Доходило даже до вопиющих случаев.

«С чем столкнулись мы уже в результате освобождения нашей территории, территории ЛНР, что там системно шла работа по искажению истории. Этот труд направлен на то, чтобы компенсировать тот провал в понимании истории в том числе среди людей, живущих на освобожденных территориях. Восемь лет там велась системная работа по искажению. Это только в последний период. А истоки этой работы начинались, наверное, уже сразу после 1991 года. Одно из таких серьезных заявлений украинских националистов было то, что организация «Молодая гвардия» – это было крыло украинских националистов, что Олег Кошевой лично ездил к Степану Бандере за директивами, за указаниями. То есть доходило даже до таких вещей. И это выдавалось как серьезное исследование истории Великой Отечественной войны. Поэтому говорить о том, что работа эта закончена – нет. Это самое начало. Это первый шаг в этом направлении. К сожалению, даже в такой серьезный том поместить все то, что компенсирует системное искажение истории, отработанное Украиной, это невозможно. Предстоит еще серьезная работа над развитием этого всего, с более глубокими исследованиями», – рассказал Дейнего.

Директор Фонда «Историческая память» Александр Дюков обратил внимание, что в данной книге содержатся исторические корни возникновения украинского национализма и неонацизма.

«В имеющихся изданиях отечественная историография как правило очень мало уделяла таким очень сложным моментам, связанных с украинской историей, как, например, радикальный украинский национализм и неонацизм. Тот, что мы сейчас видим – это возникло не из неоткуда. Мы понимаем, что у происходящего сегодня есть глубокие исторические корни. И вот в той книге, которую мы сейчас представляем, опять-таки эти исторические корни показаны», – отметил Дюков.

В свою очередь член Общественной палаты РФ Александр Малькевич подчеркнул, что данный материал станет основой и фундаментом для дальнейшего развития тематики.

«Понятно, что такие книги нужны. Потому что, когда мы стали заниматься образованием, перевоспитанием, переобучением студентов, школьников на освобожденных территориях, мы видели ту макулатуру, которой их пичкали. Абсолютно нацистские, фашистские книжонки. Нужна опора, основа, от которой мы пойдем дальше. Эта основа появилась. Это очень серьезная и фундаментальная книга-исследование», – добавил Малькевич.