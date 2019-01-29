В Москве при участии киевского журналиста прошла акция в поддержку украинских провокаторов

29.01.2019, Москва

Сторонники киевского режима организовали в центре Москвы немногочисленный пикет и подали обращение в администрацию президента РФ с требованием обмена заключенными между Россией и Украиной и немедленного освобождения всех украинских моряков.

Видеозапись акции была опубликована на YouTube-канале «Sotavision», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из митингующих рассказал, что цель длящегося более 100 дней бессрочного пикета состоит в том, чтобы вынудить российскую власть согласиться на обмен заключёнными в формате «всех на всех».

«Пикет у нас сегодня связан с подачей в администрацию президента и другие органы власти – в МИД и Москальковой – прошения 22 россиян, где они просят их обменять на украинских политических заключенных, которые сидят в наших тюрьмах.

Единственная подвижка в нашем деле – это то, что мы получили от уполномоченной по правам человека Верховной рады Украины Денисовой копии этих писем, и сейчас отдадим их в администрацию президента, потому что власть заявляет, что этих писем не получала, она говорит, что наших граждан там нет. Вот мы пытаемся доказать, что наши граждане там есть, они сидят в тюрьме, и они готовы, чтобы их обменяли на наших политзаключённых, которые сидят в наших тюрьмах.

В пикете мы стоим с 6 сентября 2018 года. Сегодня у нас 145-й день бессрочного пикета за обмен «всех на всех» и за освобождение украинских политзаключённых», – рассказал участник акции

Он уточнил, что недавно добавилось ещё требование освободить без всяких условий нарушивших государственную границу РФ украинских военных моряков.

«Сейчас к этому ещё добавился вопрос свободы украинских моряков. Я хочу сказать, что украинские моряки – это военнопленные, они должны быть освобождены без всяких условий, уже не в рамках обмена, потому что в соответствии с Женевской конвенцией, это требуется от России. Это говорит Украина, это говорит весь мир, ПАСЕ это признала. Они должны быть свободны без всяких условий», – резюмировал пикетчик.

Также в акции принял участие корреспондент украинского информагентства «УНИАН» Роман Цимбалюк, который не нашёл ничего лучшего, чем обвинить Россию в «торговле людьми».

«Последний обмен был более года назад, и сейчас никаких предпосылок нет. Судя по всему, российское руководство решило заняться торговлей людьми, и, насколько я понимаю, попытается что-то такое провести ближе к украинским парламентским выборам, чтобы сыграть на одной из сторон», – заявил Цимбалюк.