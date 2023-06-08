В Москве придумали, как нанести удар по инфраструктуре НАТО

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Москва должна отказаться от пассивной борьбы – и начать открыто поддерживать противников Запада по всему миру: поставлять им вооружение и помогать с организацией диверсий на инфраструктуре НАТО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Георгий Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока мы действуем очень избирательно. «Северный поток» – мы отвечаем дипломатическими методами. Аммиакопровод взорвали – мы тоже отвечаем дипломатическими методами. Дамба прорвалась – то же самое. И в этом отношении, пока коллективный Запад не будет иметь проблем от своих действий больше, чем они нам приносят, то они будут повышать ставки, не будут останавливаться», – сказал Фёдоров.

Однако в студии отметили, что выбрать разумный ответ не так-то просто.

«Как мы должны им ответить, чтобы они это прочувствовали на своей шкуре? Бомбить Варшаву нельзя, начинать Третью мировую нельзя, тактическое ядерное нельзя, Харьков бомбить нельзя», – пожаловался ведущий.

Политолог предложил, например, обратить внимание на крупный западный бизнес, который вполне комфортно уходит из России, забирая с собой многие активы.

«Есть множество адекватных ответов, в том числе на территории противника. И не обязательно самолёты должны лететь бомбить Берлин. Тот же иностранный бизнес, например, уходит отсюда довольно цивилизованно – большим компаниям и корпорациям дают выводить отсюда свои активы, дают продавать какие-то договора. Тут надо понимать, что либо противник для нас противник, то мы должны адекватно отвечать по всем фронтам. Например, поддержав какую-нибудь национально-освободительную войну где-нибудь в Ираке или ещё где-нибудь против американских империалистов. И торговые отношения с противником, я имею в виду транзит через Украину – это тоже связано с угрозами нам. Противник воспринимает нас как слабых, или людей, которые почему-то пока не отвечают на все вызовы адекватно. Здесь нужно стратегически, очень тонко и с холодной головой продумывать адекватные ответы, но ответы должны быть адекватными, а не только дипломатическая нота или какая-то озабоченность…», – отметил он.

«Они бьют по нашей инфраструктуре – нужно найти способ, каким образом сделать проблемы на их инфраструктуре. Они поставляют оружие на Украину – необходимо поставить оружие каким-нибудь национально-освободительным группировкам по всему миру», – подытожил Фёдоров.